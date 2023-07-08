Даллас Мур: «Почувствовал себя в России как дома»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Даллас Мур Баскетбол

Американский защитник Даллас Мур поблагодарил ЦСКА, в составе которого провел сезон-22/23.

«Хочу поблагодарить одну из лучших организаций Европы за то, что позволила мне быть частью клуба. Хочу поблагодарить всех сотрудников и тренерский штаб за то, что помогали мне расти как игроку. Тренеру, президенту и генеральному менеджеру спасибо за прекрасную возможность, за то, что почувствовал себя в России как дома! ЦСКА навсегда в моем сердце!

Товарищам по команде желаю всего наилучшего, победы в чемпионате! Мне будет не хватать тех классных баталий на площадке!» – заявил Мур.

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