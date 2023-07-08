ЦСКА объявил о расставании с Далласом Муром

Разыгрывающий Даллас Мур (28 лет, 185 см) официально покинул в связи с истечением срока контракта.

Американский баскетболист присоединился к красно-синим в период подготовки. Поначалу Мур подписал краткосрочное соглашение, но своей игрой заслужил продление до окончания сезона-22/23.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Мур провел за ЦСКА 47 матчей, набирая в среднем 9,1 очка, 1,7 подбора и 2,2 передачи при 43,7% из-за дуги.

Кроме того, Мур стал победителем конкурса снайперов на Матче звезд лиги ВТБ, повторив рекорд состязания в финальной попытке.

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