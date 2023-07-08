Андрей Ватутин: «Даллас Мур во многом превзошел наши ожидания»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил выступление в составе команды защитника , контракт которого истек этим летом.

«Даллас во многом превзошел наши ожидания, став одним из ключевых игроков команды в прошедшем сезоне. Он не только показал высокий уровень игры, радовал зрителей невероятными попаданиями издали на последних секундах и на конкурсе на Матче звезд, но еще и проявил себя безусловным профессионалом и отличным товарищем по команде, соавтором создания отличной атмосферы в раздевалке.

Будем внимательно следить за карьерой Далласа и искренне желаем ему удачи на новом месте», – заявил Ватутин.

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