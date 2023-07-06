Владимир Карпенко о переходе в «Енисей»: «Для меня это новая возможность развиваться как игроку и проявить себя в Лиге ВТБ»
Разыгрывающий Владимир Карпенко стал игроком «Енисея» на правах аренды из ЦСКА.
«В связи с тем, что я не получал достаточно игрового времени для своего развития в основном составе ЦСКА, было принято решение провести следующий сезон в аренде. «Енисей» проявил заинтересованность, и мы пришли к договоренности. Я благодарен клубу за предоставленную возможность!
Эмоции только позитивные. Мой родной дядя Алексей Вздыхалкин провел в «Енисее» два сезона и давал самые положительные отзывы. Для меня это новая возможность развиваться как игроку и проявить себя в Лиге ВТБ, не сомневаюсь, что это необходимый шаг на пути к поставленным целям.
Рассчитываю провести продуктивный сезон как для команды, так и для себя лично, и помочь добиться более высоких командных результатов, чем в минувшем сезоне, побороться за выход в плей-офф. С нетерпением жду начала сезона, знакомства с командой, клубом и болельщиками!» – говорится в сообщении Карпенко.
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