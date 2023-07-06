Владимир Карпенко перейдет в «Енисей» на правах аренды

Разыгрывающий Владимир Карпенко (22 года, 192 см) проведет следующий сезон в составе « », информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне лиги ВТБ Карпенко принял участие в 9 матчах в составе ЦСКА, проводя в среднем 3,7 минуты на паркете.

Еще 13 встреч разыгрывающий провел в Суперлиге, набирая в среднем по 22,9 очка, 4,5 передачи, 4,3 подбора и 2 перехвата за 29 минут на паркете.

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