Андрей Ватутин: «На игрока уровня Кейкока могут претендовать клубы НБА и Евролиги»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему клуб покинул «большой» .

«Жаль расставаться с Кейкоком, поскольку он органично вписался в нашу команду, добавил уверенности под щитами и бойцовского характера, проявил профессионализм, умение взаимодействовать с партнерами, полюбился болельщикам. Мы рассчитывали на него в грядущем сезоне, но понимали, что на игрока его уровня могут претендовать клубы НБА и Евролиги.

Кэйкок, безусловно, заслуживает возможности играть в лучших турнирах, и мы искренне желаем ему удачи. Продолжим работу на трансферном рынке, постараемся найти достойную замену», – заявил Ватутин.

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