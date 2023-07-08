Эмони Бэйтс набрал 16 очков и 6 подборов в матче Летней лиги НБА с «Бруклином»
Легкий форвард «Кливленда» Эмони Бэйтс помог команде победить в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против «Бруклина» (101:97).
Бэйтс набрал 16 очков, 6 подборов и 2 перехвата при 5 из 18 с игры.
Эмони был выбран под 49-м пиком на драфте этого года, «Кавальерс» заключили с ним двусторонний контракт.
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
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