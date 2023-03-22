Донован Митчелл о данке через Ватанабе: «Один из лучших в моей карьере»

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Защитник «Кливленда» Донован Митчелл оценил свой постер-данк через игрока «Бруклина» Юту Ватанабе.

«Один из лучших в моей карьере. Не знаю, лучший ли, но точно один из.

После данка хотелось посмотреть повтор, но я забыл, что играем в гостях. Они не стали показывать», – заявил Митчелл.

«Кавальерс» победили со счетом 115:109, в активе Митчелла 35 очков и 5 подборов.

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1 комментарий

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Мурзин Ринат
Нужно отдать должное Юте, тогда с Эдвардсом не отошел и шел до конца)) ну и здесь тоже, ну постер и постер, с кем не бывает )
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