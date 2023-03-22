Защитник « » оценил свой постер-данк через игрока « » .

«Один из лучших в моей карьере. Не знаю, лучший ли, но точно один из.

После данка хотелось посмотреть повтор, но я забыл, что играем в гостях. Они не стали показывать», – заявил Митчелл.

«Кавальерс» победили со счетом 115:109, в активе Митчелла 35 очков и 5 подборов.

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