Донован Митчелл о данке через Ватанабе: «Один из лучших в моей карьере»
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл оценил свой постер-данк через игрока «Бруклина» Юту Ватанабе.
«Один из лучших в моей карьере. Не знаю, лучший ли, но точно один из.
После данка хотелось посмотреть повтор, но я забыл, что играем в гостях. Они не стали показывать», – заявил Митчелл.
«Кавальерс» победили со счетом 115:109, в активе Митчелла 35 очков и 5 подборов.
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