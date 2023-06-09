Максим Карванен покинул «Нижний Новгород»

Форвард Максим Карванен (23 года, 204 см) покинул «Нижний Новгород».

Клуб воспользовался опцией выхода из контракта.

Российский баскетболист оказался в клубе летом 2022 года и вышел в трех матчах лиги, в среднем проводя на паркете по 6 минут.

В январе нижегородцы отдали Максима в аренду в «Русичи», где он стал лидером команды. Средняя статистика за 12 матчей в Суперлиге: 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи.

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