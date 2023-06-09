Максим Карванен покинул «Нижний Новгород»

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Максим Карванен Баскетбол

Форвард Максим Карванен (23 года, 204 см) покинул «Нижний Новгород».

Клуб воспользовался опцией выхода из контракта. 

Российский баскетболист оказался в клубе летом 2022 года и вышел в трех матчах Единой лиги, в среднем проводя на паркете по 6 минут.

В январе нижегородцы отдали Максима в аренду в «Русичи», где он стал лидером команды. Средняя статистика за 12 матчей в Суперлиге: 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи.

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