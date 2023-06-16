«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды Виталия Лютыча
Форвард Виталий Лютыч (31 год, 198 см) покинул «Нижний Новгород».
Клуб воспользовался опцией о досрочном расторжении контракта с белорусским баскетболистом.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Лютыч набирал 1,8 очка и 0,9 подбора за 8,4 минуты в среднем за игру.
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