«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды Виталия Лютыча

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Виталий Лютыч Баскетбол

Форвард Виталий Лютыч (31 год, 198 см) покинул «Нижний Новгород».

Клуб воспользовался опцией о досрочном расторжении контракта с белорусским баскетболистом.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Лютыч набирал 1,8 очка и 0,9 подбора за 8,4 минуты в среднем за игру.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

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