«Нижний Новгород» усилился Сайласом Мелсоном

«Нижний Новгород» подписал контракт с американским защитником (26 лет, 193 см).

Соглашение с Сайласом рассчитано до конца предстоящего сезона.

В прошлом сезоне Мелсон отметился в чемпионате Турции в составе клуба « », а нижегородским болельщикам может быть известен по выступлению за эстонский «Калев» в лиге ВТБ сезона-21/22.

В минувшем розыгрыше Мелсон успел провести всего три игры за «Петким Спор», после чего выбыл из-за травмы. К лету 2023 года он полностью восстановился и готов начать сезон за «Нижний Новгород».

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