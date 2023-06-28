«Нижний Новгород» усилился Сайласом Мелсоном
«Нижний Новгород» подписал контракт с американским защитником Сайласом Мелсоном (26 лет, 193 см).
Соглашение с Сайласом рассчитано до конца предстоящего сезона.
В прошлом сезоне Мелсон отметился в чемпионате Турции в составе клуба «Петким Спор», а нижегородским болельщикам может быть известен по выступлению за эстонский «Калев» в Единой лиге ВТБ сезона-21/22.
В минувшем розыгрыше Мелсон успел провести всего три игры за «Петким Спор», после чего выбыл из-за травмы. К лету 2023 года он полностью восстановился и готов начать сезон за «Нижний Новгород».
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