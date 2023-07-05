Антон Понкрашов покинул «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды разыгрывающего (37 лет, 200 см).

Понкрашов присоединился к «НН» в июле 2022 года. Контракт был рассчитан до окончания сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Понкрашов принял участие в 21 матче, набирая в среднем 1,8 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи. В составе «НН» Понкрашов в пятый раз в карьере стал победителем Кубка России.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион