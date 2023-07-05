Антон Понкрашов покинул «Нижний Новгород»

Теги переходы Антон Понкрашов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды разыгрывающего Антона Понкрашова (37 лет, 200 см).

Понкрашов присоединился к «НН» в июле 2022 года. Контракт был рассчитан до окончания сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Понкрашов принял участие в 21 матче, набирая в среднем 1,8 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи. В составе «НН» Понкрашов в пятый раз в карьере стал победителем Кубка России.

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1 комментарий

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дядюшка Фунтик
Антоха, давай в Суперлигу
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