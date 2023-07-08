Шэйдон Шарп исполнил эффектный данк в матче Летней лиги НБА
Форвард «Портленда» Шэйдон Шарп стал автором эффектного данка в матче Летней лиги НБА с «Хьюстоном» (99:100).
В середине четвертой четверти Шарп ворвался под кольцо и поставил с сопротивлением Джея Хаффа.
На счету Шэйдона 21 очко и 7 подборов.
Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)
«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом
Комментарии