«Новый Орлеан» все еще может обменять Зайона Уильямсона, если получит выгодное предложение (Хэйнс)

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Крис Хэйнс Баскетбол

«Пеликанс» сохранили в составе звездного форварда Зайона Уильямсона в период драфта, несмотря на слухи.

Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, «Новый Орлеан» все еще может обменять Уильямсона, если получит выгодное предложение.

Хэйнс высказал такое предположение на основе общения с управленцами НБА в последние 3-4 месяца.

«Не скажу, что он выставлен на продажу, но он может быть доступен», – отметил Хэйнс.

В минувшем сезоне Зайон принял участие всего в 29 матчах регулярки из-за проблем с ногой. 

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3 комментария

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Swhat
На Лилларда что ли намекает
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seabyryak
Явно напрашивается обмен на Беню. Поменяются скамейками и городами. Ценность их сейчас равнозначна, будущий Шак на будущего ЛеБрона 🤣🤣😉 говорили они.
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Stephan Carrypenko
Зайон: «Хочу только в Портленд. Точка»
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