«Пеликанс» сохранили в составе звездного форварда в период драфта, несмотря на слухи.

Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, « » все еще может обменять Уильямсона, если получит выгодное предложение.

Хэйнс высказал такое предположение на основе общения с управленцами НБА в последние 3-4 месяца.

«Не скажу, что он выставлен на продажу, но он может быть доступен», – отметил Хэйнс.

В минувшем сезоне Зайон принял участие всего в 29 матчах регулярки из-за проблем с ногой.

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