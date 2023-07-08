«Новый Орлеан» все еще может обменять Зайона Уильямсона, если получит выгодное предложение (Хэйнс)
«Пеликанс» сохранили в составе звездного форварда Зайона Уильямсона в период драфта, несмотря на слухи.
Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, «Новый Орлеан» все еще может обменять Уильямсона, если получит выгодное предложение.
Хэйнс высказал такое предположение на основе общения с управленцами НБА в последние 3-4 месяца.
«Не скажу, что он выставлен на продажу, но он может быть доступен», – отметил Хэйнс.
В минувшем сезоне Зайон принял участие всего в 29 матчах регулярки из-за проблем с ногой.
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