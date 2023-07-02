Профессиональный данкер забил сверху, перепрыгнув через Зайона Уильямсона

Теги Новый Орлеан НБА видео Лука Дончич Джейсон Тейтум Зайон Уильямсон Баскетбол

Польский профессиональный баскетболист 3x3 и данкер Петр Грабовски исполнил великолепный данк с проносом мяча между ног, перепрыгнув через звезду «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

Грабовски был одет в игровую майку Уильямсона. Звезды НБА Лука Дончич («Даллас») и Джейсон Тейтум («Бостон»), которые были в судейской коллегии, поставили данку 10 баллов.

Конкурс по данкам проходил в рамках чемпионата мира по стритболу Quai 54 в Париже.

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8 комментариев

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andrushapumba
попробовал бы поставить через зайона сбоку!
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omega pepega
Зайон еще сильнее разжирел
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Jerry Rodrogha
Зайон устал данковать сам, теперь вот так
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salogiannis
Ну все же видят, как данкер сначала кидает аппетитный пончик на пол и постерит уже наклонившегося Сиона!
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kaissa
Ну Нэйт Робинсон через Ховарда такое забил.)))
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boller_73
Зайон : "Я тоже так могу, но не хочу"....жирные вздохи сожаления
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noke
Ответ andrushapumba
попробовал бы поставить через зайона сбоку!
Ну зато на площадке Зайона будет проще перепрыгнуть, чем обойти. Тоже плюс.
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