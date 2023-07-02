Профессиональный данкер забил сверху, перепрыгнув через Зайона Уильямсона

Польский профессиональный баскетболист 3x3 и данкер Петр Грабовски исполнил великолепный данк с проносом мяча между ног, перепрыгнув через звезду «Нового Орлеана» .

Грабовски был одет в игровую майку Уильямсона. Звезды НБА («Даллас») и («Бостон»), которые были в судейской коллегии, поставили данку 10 баллов.

Конкурс по данкам проходил в рамках чемпионата мира по стритболу Quai 54 в Париже.

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