Агент Дэмиана Лилларда: «Ожидаю, что «Портленд» проведет предметные переговоры с «Майами»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин рассказал о своем общении с генеральным менеджером «Портленда» Джо Кронином.

Гудвин ранее подтвердил, что разыгрывающий «Блэйзерс» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».

«У меня был позитивный разговор с Джо. Я четко обозначил желание Дэмиана: он хочет, чтобы «Блэйзерс» сели и провели предметные переговоры с «Майами».

Ожидаю, что Джо и «Портленд» сделают это», – скзаал Гудвин.

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Земский
История про "только Майами" начинает утомлять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орарайма
Звучит как, ожидаю, что Портленд отдаст Лилларда за мешок картошки, так можно до февраля торговать
Лиллард наверное жалеет, что запрет на обмены себе не выбил, как Билл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий