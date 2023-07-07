Агент Дэмиана Лилларда: «Ожидаю, что «Портленд» проведет предметные переговоры с «Майами»
Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин рассказал о своем общении с генеральным менеджером «Портленда» Джо Кронином.
Гудвин ранее подтвердил, что разыгрывающий «Блэйзерс» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».
«У меня был позитивный разговор с Джо. Я четко обозначил желание Дэмиана: он хочет, чтобы «Блэйзерс» сели и провели предметные переговоры с «Майами».
Ожидаю, что Джо и «Портленд» сделают это», – скзаал Гудвин.
«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта
Лиллард наверное жалеет, что запрет на обмены себе не выбил, как Билл