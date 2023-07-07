Агент Дэмиана Лилларда: «Ожидаю, что «Портленд» проведет предметные переговоры с «Майами»

Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин рассказал о своем общении с генеральным менеджером « » Джо Кронином.

Гудвин ранее подтвердил, что разыгрывающий «Блэйзерс» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».

«У меня был позитивный разговор с Джо. Я четко обозначил желание Дэмиана: он хочет, чтобы «Блэйзерс» сели и провели предметные переговоры с « ».

Ожидаю, что Джо и «Портленд» сделают это», – скзаал Гудвин.

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