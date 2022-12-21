Руди Фернандес готов дебютировать в нынешнем сезоне Евролиги

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Форвард «Реала» Руди Фернандес планирует дебютировать в нынешнем сезоне Евролиги в предстоящем матче против «Виллербана».

37-летний испанец пропустил три месяца из-за травмы запястья. Игрок травмировался в сентябре в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (89:83, ОТ) и перенес операцию.

Главный тренер «Реала» Чус Матео объявил, что Фернандес собирается вернуться в встрой в матче Евролиги против «Виллербана» в четверг, 22 декабря.

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