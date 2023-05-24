Серхио Юль и Руди Фернандес сыграют на чемпионате мира

Теги Хорхе Гарбахоса Turkish Airlines EuroLeague Руди Фернандес Реал сборная Испании Серхио Юль Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса заявил, что получил от игроков «Реала» Серхио Юля и Руди Фернандеса подтверждение об участии в чемпионате мира 2023 года.

«Я разговаривал с Альберто Эрреросом, Руди Фернандесом, Серхио Родригесом, Серхио Юлем. Очень рад за них. Вижу много общего между их победой в Евролиге и победой Испании на Евробаскете. Две недели назад казалось, что они вылетели из плей-офф Евролиги, когда уступали 0-2 «Партизану».

Самое невероятное заключается в том, что, когда я разговаривал с ними, Юль и Руди первыми сказали мне: «Увидимся летом». Их преданность исключительна», — сказал Гарбахоса.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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1 комментарий

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Tim Timson
лишь бы их Ябуселька не швырнул прогибом там)
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