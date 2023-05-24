Серхио Юль и Руди Фернандес сыграют на чемпионате мира
Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса заявил, что получил от игроков «Реала» Серхио Юля и Руди Фернандеса подтверждение об участии в чемпионате мира 2023 года.
«Я разговаривал с Альберто Эрреросом, Руди Фернандесом, Серхио Родригесом, Серхио Юлем. Очень рад за них. Вижу много общего между их победой в Евролиге и победой Испании на Евробаскете. Две недели назад казалось, что они вылетели из плей-офф Евролиги, когда уступали 0-2 «Партизану».
Самое невероятное заключается в том, что, когда я разговаривал с ними, Юль и Руди первыми сказали мне: «Увидимся летом». Их преданность исключительна», — сказал Гарбахоса.
Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.
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