Трей Мерфи установил рекорд «Нового Орлеана» по очкам, набранным новичком или второгодкой

Атакующий защитник «Нового Орлеана» установил новый рекорд франшизы по набранным очкам новичком или второгодкой, сообщает пресс-служба команды.

На счету Мерфи 41 очко при 13 из 20 с игры за 30 минут в матче с «Портлендом» (127:110).

Трей реализовал 9 из 14 из-за дуги, что также является его личным рекорд в НБА.

Мерфи обошел результат звездного форварда «Лейкерс» , который в составе «Пеликанс» в 2016 году набрал 40 очков в матче против «Шарлотт» (113:122).

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