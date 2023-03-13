Трей Мерфи установил рекорд «Нового Орлеана» по очкам, набранным новичком или второгодкой

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Энтони Дэвис Трей Мерфи Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Трей Мерфи установил новый рекорд франшизы по набранным очкам новичком или второгодкой, сообщает пресс-служба команды.

На счету Мерфи 41 очко при 13 из 20 с игры за 30 минут в матче с «Портлендом» (127:110).

Трей реализовал 9 из 14 из-за дуги, что также является его личным рекорд в НБА.

Мерфи обошел результат звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, который в составе «Пеликанс» в 2016 году набрал 40 очков в матче против «Шарлотт» (113:122).

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Зайон стыдоба))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий