Трей Мерфи стал третьим игроком в истории «Пеликанс» с 10 трехочковыми за игру

Теги Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Трей Мерфи Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Трей Мерфи стал лишь третьим игроком в истории организации с 10 трехочковыми за игру и более.

В матче против «Клипперс» (131:110) Мерфи набрал 32 очка, реализовав 11 из 14 бросков с игры, десять из которых были 3-очковыми.

Таким образом баскетболист стал лишь третьим игроком в истории «Пеликанс» с 10 попаданиями из-за дуги в одном матче. До него это удавалось Пеже Стояковичу (10) и Си Джею Макколуму (11) тремя месяцами ранее.

«Новый Орлеан» идет на 9-м месте в Западной конференции с результатом 37-37.

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