Трей Мерфи стал третьим игроком в истории «Пеликанс» с 10 трехочковыми за игру

Атакующий защитник «Нового Орлеана» стал лишь третьим игроком в истории организации с 10 трехочковыми за игру и более.

В матче против «Клипперс» (131:110) Мерфи набрал 32 очка, реализовав 11 из 14 бросков с игры, десять из которых были 3-очковыми.

Таким образом баскетболист стал лишь третьим игроком в истории «Пеликанс» с 10 попаданиями из-за дуги в одном матче. До него это удавалось Пеже Стояковичу (10) и Си Джею Макколуму (11) тремя месяцами ранее.

« » идет на 9-м месте в Западной конференции с результатом 37-37.