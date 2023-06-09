Трей Мерфи посетил первый матч «Милана» против «Виртуса»
Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи посетил первый матч финальной серии чемпионата Италии между «Миланом» и «Виртусом».
Он приехал поддержать разыгрывающего «Милана» Девона Холла.
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