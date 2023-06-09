Трей Мерфи посетил первый матч «Милана» против «Виртуса»

Теги НБА чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Девон Холл Трей Мерфи Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи посетил первый матч финальной серии чемпионата Италии между «Миланом» и «Виртусом».

Он приехал поддержать разыгрывающего «Милана» Девона Холла.

Баскетболисты вместе учились в университете Вирджинии.

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