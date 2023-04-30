Трей Мерфи: «Cейчас Батлер набирает очки на голом энтузиазме и воле к победе»

Форвард «Нового Орлеана» пришел на подкаст «The Old Man and Three».

Баскетболисты обсудили, что делает игру лидера « » такой особенной.

«Защищаясь против Джимми, его нельзя касаться, особенно в регулярном чемпионате, потому что сразу последует свисток. Сейчас же мне кажется, что он набирает очки на голом энтузиазме и воле к победе. Ему все равно, будут на нем фолить или нет.

Но в регулярном сезоне я чувствую, что он в какой-то степени расслабляется и говорит: «Буду делать свои броски, и если ты попытаешься заблокировать меня, я ударю тебя в ребро и пойду бросать штрафные, пока ты держишься за грудную клетку», – сказал Мерфи.

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