Трей Мерфи: «Cейчас Батлер набирает очки на голом энтузиазме и воле к победе»
Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи пришел на подкаст Джей Джей Редика «The Old Man and Three».
Баскетболисты обсудили, что делает игру лидера «Майами» Джимми Батлера такой особенной.
«Защищаясь против Джимми, его нельзя касаться, особенно в регулярном чемпионате, потому что сразу последует свисток. Сейчас же мне кажется, что он набирает очки на голом энтузиазме и воле к победе. Ему все равно, будут на нем фолить или нет.
Но в регулярном сезоне я чувствую, что он в какой-то степени расслабляется и говорит: «Буду делать свои броски, и если ты попытаешься заблокировать меня, я ударю тебя в ребро и пойду бросать штрафные, пока ты держишься за грудную клетку», – сказал Мерфи.
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