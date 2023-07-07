Брюс Браун о переходе в «Индиану»: «Тайриз Халибертон зазывал меня сюда»

Свингмен Брюс Браун во время пресс-конференции после подписания контракта объяснил, как оказался в «Индиане».

«У меня состоялись две встречи. Первая была с «Никс». Были запланированы и другие, но они не состоялись... Мне показалось, что « » – идеальный вариант.

зазывал меня сюда», – заявил Браун.

Браун был важной частью ротации чемпионского « ». Он отклонил опцию на следующий сезон и после открытия рынка выбрал «Пэйсерс» – 45 миллионов долларов на 2 года.

По ходу плей-офф-2023 Браун набирал в среднем 12 очков, 4 подбора и 1,9 передачи при 51% с игры.

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