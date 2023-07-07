Брюс Браун о переходе в «Индиану»: «Тайриз Халибертон зазывал меня сюда»

Теги Денвер Индиана Нью-Йорк НБА Брюс Браун Тайриз Халибертон Баскетбол

Свингмен Брюс Браун во время пресс-конференции после подписания контракта объяснил, как оказался в «Индиане».

«У меня состоялись две встречи. Первая была с «Никс». Были запланированы и другие, но они не состоялись... Мне показалось, что «Индиана» – идеальный вариант.

Тайриз Халибертон зазывал меня сюда», – заявил Браун.

Браун был важной частью ротации чемпионского «Денвера». Он отклонил опцию на следующий сезон и после открытия рынка выбрал «Пэйсерс» – 45 миллионов долларов на 2 года.

По ходу плей-офф-2023 Браун набирал в среднем 12 очков, 4 подбора и 1,9 передачи при 51% с игры.

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6 комментариев

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Swhat
И деньги тут не причём
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Андрей Петров
заслужил он этот контракт, жаль но денвер не мог ему дать даже 12млн в год, +время получит по больше и роль будет по зничительней как он справится это? большенство так поступило, к тому же перстень уже есть нужны манни!
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copti_san
Зазывал 22.5 лямами в год что ли?
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Михаил Галкин
-Брюс, Вы отказались от квалификационного предложения чемпионской команды, с который Вы взяли свой первый титул. Почему?
-Нууу, ээээммм...
-Быть может, дело в деньгах?
-Это все Халибертон, это он zazyval menya syuda.
*тем временем Халибертон: - ?????
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Lokomotiv__1992
Меня бы так зазывали я бы тоже не отказался почти 50 миллионов для роллевика это шикарно... Когда некоторые за еду играют
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