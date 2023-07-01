Брюс Браун перейдет в «Индиану» (45 млн на 2 года)

Защитник Брюс Браун продолжит карьеру в «Индиане». Согласно информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, он подпишет двухлетний контракт на 45 млн долларов.

Браун был важной частью ротации чемпионского « ». Он отклонил опцию на следующий сезон, чтобы получить более выгодный контракт с «Пэйсерс».

По ходу плей-офф-2023 Браун набирал в среднем 12 очков, 4 подбора и 1,9 передачи при 51% с игры.