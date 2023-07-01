Брюс Браун перейдет в «Индиану» (45 млн на 2 года)
Защитник Брюс Браун продолжит карьеру в «Индиане». Согласно информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, он подпишет двухлетний контракт на 45 млн долларов.
Браун был важной частью ротации чемпионского «Денвера». Он отклонил опцию на следующий сезон, чтобы получить более выгодный контракт с «Пэйсерс».
По ходу плей-офф-2023 Браун набирал в среднем 12 очков, 4 подбора и 1,9 передачи при 51% с игры.
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Понятно что тут уже Денвер не играет слишком разница велика в деньгах.