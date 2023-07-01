Брюс Браун перейдет в «Индиану» (45 млн на 2 года)

Теги переходы Денвер Индиана НБА Брюс Браун Баскетбол

Защитник Брюс Браун продолжит карьеру в «Индиане». Согласно информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, он подпишет двухлетний контракт на 45 млн долларов.

Браун был важной частью ротации чемпионского «Денвера». Он отклонил опцию на следующий сезон, чтобы получить более выгодный контракт с «Пэйсерс».

По ходу плей-офф-2023 Браун набирал в среднем 12 очков, 4 подбора и 1,9 передачи при 51% с игры.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jokerino
Он их не стоит, как по мне
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Говорил что никто не хотел подписать его прошлым летом, а уже контракт на 45 млн евро
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mak-s
мда , у Лейкерс таких денег нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ jokerino
Он их не стоит, как по мне
Конечно, не стоит. Это дороже Микела Бриджеса.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artcity
Принцип маятника сработал - долго недоплачивали и теперь переплатили.
)
Понятно что тут уже Денвер не играет слишком разница велика в деньгах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ладно, спасибо что не в лал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Петров
Мужик поступил правильно перстень есть, пора зарабатывать на старость. Жаль Денвер за небольшие деньги такого стабильного игрока на скамейки его будет тяжело заменить, но это жизнь, а брауну уважуха вот как нужно дела вести
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFrost
Ответ mak-s
мда , у Лейкерс таких денег нет
Он за такие деньги и нaх не нужОн.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий