Брюс Браун является приоритетом для четырех команд, «Индиана» готова дать более 20 млн в год
Несколько команд НБА заинтересованы в подписании чемпиона НБА-2023 Брюса Брауна.
По информации Джейка Фишера из Yahoo! Sports, Браун является приоритетом для «Миннесоты», «Кливленда», «Далласа» и «Лейкерс».
Фишер со ссылкой на источник в лиге пишет, что ходят разговоры, что «Индиана» готова предложить Брауну контракт с зарплатой более 20 млн долларов за сезон.
В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
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