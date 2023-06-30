Брюс Браун является приоритетом для четырех команд, «Индиана» готова дать более 20 млн в год

Несколько команд НБА заинтересованы в подписании чемпиона НБА-2023 Брюса Брауна.

По информации Джейка Фишера из Yahoo! Sports, Браун является приоритетом для «Миннесоты», « », « » и « ».

Фишер со ссылкой на источник в лиге пишет, что ходят разговоры, что « » готова предложить Брауну контракт с зарплатой более 20 млн долларов за сезон.

В прошедшем сезоне Браун помог « » завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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