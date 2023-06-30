Брюс Браун является приоритетом для четырех команд, «Индиана» готова дать более 20 млн в год

Теги возможные переходы Кливленд Даллас Денвер Индиана Лейкерс Миннесота НБА Брюс Браун Баскетбол

Несколько команд НБА заинтересованы в подписании чемпиона НБА-2023 Брюса Брауна.

По информации Джейка Фишера из Yahoo! Sports, Браун является приоритетом для «Миннесоты», «Кливленда», «Далласа» и «Лейкерс».

Фишер со ссылкой на источник в лиге пишет, что ходят разговоры, что «Индиана» готова предложить Брауну контракт с зарплатой более 20 млн долларов за сезон.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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3 комментария

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Потолковый Лампонюх™
Индиана 🤦
+13
0
+13
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PersonalJesuss
вот это брюсу везет, что в лиге есть такие додики
+8
0
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dev0
длинный контракт с ~20млн в год - это для Брюса ноубрейнер, к сожалению
+1
0
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