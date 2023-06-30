«Нью-Йорк» и «Хьюстон» – в числе пяти команд, с которыми сегодня встретится Брюс Браун

Форвард «Денвера» встретится сразу с несколькими командами НБА после открытия рынка свободных агентов.

Инсайдер SNY Иан Бегли дополняет, что Браун проведет встречи с представителями «Никс», «Рокетс», «Пэйсерс» и «Маверикс».

Ранее сообщалось, что баскетболист сегодня выслушает представителей « ».

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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