«Нью-Йорк» и «Хьюстон» – в числе пяти команд, с которыми сегодня встретится Брюс Браун
Форвард «Денвера» Брюс Браун встретится сразу с несколькими командами НБА после открытия рынка свободных агентов.
Инсайдер SNY Иан Бегли дополняет, что Браун проведет встречи с представителями «Никс», «Рокетс», «Пэйсерс» и «Маверикс».
Ранее сообщалось, что баскетболист сегодня выслушает представителей «Лейкерс».
В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
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с одной стороны Индиана, Хьюстон, Никс, Лейкерс и т.д. с другой Браун, Винсент, Струс, Лопес...
5-минут поговорил, пересели, 5-минут поговорили, пересели...
вот так я себе это представляю😂
Учитывая уровень его игры, то он заслуживает деньги, которые в него могут пульнуть и это не переплата. Больше похоже на хейт с Вашей стороны