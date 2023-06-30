«Нью-Йорк» и «Хьюстон» – в числе пяти команд, с которыми сегодня встретится Брюс Браун

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон Индиана Лейкерс Нью-Йорк НБА Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Денвера» Брюс Браун встретится сразу с несколькими командами НБА после открытия рынка свободных агентов.

Инсайдер SNY Иан Бегли дополняет, что Браун проведет встречи с представителями «Никс», «Рокетс», «Пэйсерс» и «Маверикс».

Ранее сообщалось, что баскетболист сегодня выслушает представителей «Лейкерс».

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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8 комментариев

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mephist13
Ответ Максим Макеев
снимет ресторан и будет ходить от стола к столу вот так я себе это представляю😂
формат 5-минутных свиданий
с одной стороны Индиана, Хьюстон, Никс, Лейкерс и т.д. с другой Браун, Винсент, Струс, Лопес...
5-минут поговорил, пересели, 5-минут поговорили, пересели...
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Максим Макеев
снимет ресторан и будет ходить от стола к столу
вот так я себе это представляю😂
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Stranfio
Честно очень любопытно куда он перейдет, ведь он может стать последним винтиком для победы. В этом сезоне он это доказал.
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Artur Prokopchuk
Ответ MrFrost
т е ты утверждаешь, что без Брауна Наггет не выиграли бы? вот ты меня рассмешнил) Тот же Харт, к примеру, лучше во всём. Тут просто действует стандартная практика, когда всяким поленьям из команды- чемпиона начинают раздавать контракты, которые явно оверпрайс. Как показывает практика - это ни к чему хорошему не приводит.
Браун - не поленье, а качественный ролевик, который нужен любой нормальной команде. Он показывал хорошую игру еще в Бруклине, а в чемпионском сезоне Денвера стал незаменимым 6-м игроком.
Учитывая уровень его игры, то он заслуживает деньги, которые в него могут пульнуть и это не переплата. Больше похоже на хейт с Вашей стороны
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Xell
В системе Денвера его можно легко заменить. Это не Никола.
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zastup
Иди в Даллас там лучше всех
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Андрей Петров
в реальности, спор харт лючше Брауна, может в чём то лучше но играя под давлением и когда николу садили на 5фалов человек вышел и отыграл как надо, а харт так смог, он важную роль играет, он это знает и ты сумму что может денвер ему дать конечно его не устраивает, а сам харт то за 7,8 приедет??? НЕТ
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