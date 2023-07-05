«Клипперс» все еще могут выменять у «Бостона» Малкольма Брогдона

Теги возможные переходы Бостон Клипперс НБА Джеймс Харден Маркус Моррис Норман Пауэлл Малкольм Брогдон Баскетбол

Несмотря на то, что первая попытка «Клипперс» заполучить Малкольма Брогдона провалилась, лос-анджелесский клуб все еще может выменять защитника «Бостона», сообщает The Athletic.

Согласно источникам, «Клипперс» пытаются обменять Маркуса Морриса и Нормана Пауэлла. Клуб может использовать этих игроков для приобретения Брогдона.

Кроме того, «Клипперс» считаются главным претендентом на защитника Джеймса Хардена («Филадельфия»), и пока этот вопрос не будет решен, другие сделки отложены.

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5 комментариев

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Jerry Rodrogha
Да что с Клипперс взять, кроме анализов?
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Fungus_Amongus
Ответ Bunyod Turgunov
Зачем они хотят Брогдона когда в составе есть почти такой же игрок в лице Пауэла. Думаю обменяв Пауэла на Брогдона у них ничего не изменится в игре. И зарплаты у них почти одинаковые
Наверняка пытаются впарить Морриса с небольшой доплатой в виде кого-то из молодых и может быть пиков второго раунда. Пауэлла за Брогдона травмированного отдавать нет смысла.
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Ola BP
Ответ Jerry Rodrogha
Да что с Клипперс взять, кроме анализов?
Я бы хотел посмотреть на черепаху в Бостоне)
Только именно с такой же ролью как в ЛАК.
Линейка 10-5-10 может принести ту пользу в розыгрыше, которой нет у кельтов.
Правда придётся попотеть в защите, а с этим вопрос.
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mqh9pzrxgf
Ответ Ola BP
Я бы хотел посмотреть на черепаху в Бостоне) Только именно с такой же ролью как в ЛАК. Линейка 10-5-10 может принести ту пользу в розыгрыше, которой нет у кельтов. Правда придётся попотеть в защите, а с этим вопрос.
Да не) вряд ли возьмут)
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