«Клипперс» все еще могут выменять у «Бостона» Малкольма Брогдона
Несмотря на то, что первая попытка «Клипперс» заполучить Малкольма Брогдона провалилась, лос-анджелесский клуб все еще может выменять защитника «Бостона», сообщает The Athletic.
Согласно источникам, «Клипперс» пытаются обменять Маркуса Морриса и Нормана Пауэлла. Клуб может использовать этих игроков для приобретения Брогдона.
Кроме того, «Клипперс» считаются главным претендентом на защитника Джеймса Хардена («Филадельфия»), и пока этот вопрос не будет решен, другие сделки отложены.
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