«Клипперс» все еще могут выменять у «Бостона» Малкольма Брогдона

Несмотря на то, что первая попытка «Клипперс» заполучить провалилась, лос-анджелесский клуб все еще может выменять защитника « », сообщает The Athletic.

Согласно источникам, «Клипперс» пытаются обменять и Нормана Пауэлла. Клуб может использовать этих игроков для приобретения Брогдона.

Кроме того, « » считаются главным претендентом на защитника («Филадельфия»), и пока этот вопрос не будет решен, другие сделки отложены.

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