Разыгрывающий «Индианы» прокомментировал продление контракта с клубом на 260 миллионов долларов.

Халибертон поблагодарил маму, его речь сравнили с выступлением Кевина Дюрэнта, когда он стал MVP НБА и также отдал должное маме.

«Есть так много людей, которых я должен поблагодарить, но я был бы неправ, если бы начал не с мамы. Многие этого не знают. Моя мама пропустила мою первую игру на первом курсе университета из-за задержки рейса. До этого она никогда не пропускала моих матчей.

Моя мама была для меня всем, благодаря ее стараниям я состоялся и попал сюда. Я даже не могу выразить словами, не могу все объяснить, но я просто очень благодарен тебе, мама, за все, что ты сделала. Я люблю тебя и очень ценю. Спасибо, мам», – произнес Халибертон со слезами на глазах.

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