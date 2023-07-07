Тайриз Халибертон о контракте на 260 млн долларов: «Я состоялся и попал сюда благодаря маме»

Теги Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон прокомментировал продление контракта с клубом на 260 миллионов долларов.

Халибертон поблагодарил маму, его речь сравнили с выступлением Кевина Дюрэнта, когда он стал MVP НБА и также отдал должное маме.

«Есть так много людей, которых я должен поблагодарить, но я был бы неправ, если бы начал не с мамы. Многие этого не знают. Моя мама пропустила мою первую игру на первом курсе университета из-за задержки рейса. До этого она никогда не пропускала моих матчей.

Моя мама была для меня всем, благодаря ее стараниям я состоялся и попал сюда. Я даже не могу выразить словами, не могу все объяснить, но я просто очень благодарен тебе, мама, за все, что ты сделала. Я люблю тебя и очень ценю. Спасибо, мам», – произнес Халибертон со слезами на глазах.

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5 комментариев

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Lokomotiv__1992
Мамы сильные у них .. Часто именно они вытягивают детей своих, почти всегда баскетболисты НБа благодарны именно им.
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Misson
Ответ Stranfio
Любви достойна только мать и камри 3.5.
Поэтично сказано. Но говорят, что Камри переоценена, как Бен Симмонс и Ар Джей Баррет.)
+5
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+5
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Stranfio
Ответ Misson
Поэтично сказано. Но говорят, что Камри переоценена, как Бен Симмонс и Ар Джей Баррет.)
Беня Беня , эх сколько было интересных хайлайтов с ним , а Ар Джей вечно ходит перспективным)
+1
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Pikachu Pikachu
Ответ Lokomotiv__1992
Мамы сильные у них .. Часто именно они вытягивают детей своих, почти всегда баскетболисты НБа благодарны именно им.
С одной стороны - да, с другой - система велфера поощряет неполные семьи. В итоге на 1 игрока НБА приходится 1000 наркобарыг, выросших при безотцовщине.
+1
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