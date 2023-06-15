«Индиана» планирует продлить контракт с Тайризом Халибертоном на максимальных условиях

Теги возможные переходы Индиана НБА Аарон Несмит Тайриз Халибертон Баскетбол

«Индиане» предстоит принять решение о возможном продлении контрактов с разыгрывающим Тайризом Халибертоном (23 года, 196 см) и форвардом Аароном Несмитом (23 года, 196 см).

Ожидается, что «Пэйсерс» подпишут с Халибертоном продление соглашения на максимальных условиях, сообщает Bleacher Report. Входит ли Несмит в долгосрочные планы клуба, пока неизвестно.

В целом, руководство «Индианы» довольно направлением команды и надеется на возвращение в плей-офф в следующем году.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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6 комментариев

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Dock7
Тайриз прекрасный игрок. Отличная этика. Перспективный. Тут точно надо парня брать.
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Mr.BadGuy
Максималку он наверно заслуживает, но особых восторгов по нему не понимаю. В прошлом году все писали, что Сакраменто его отдали слишком дешево. В итоге САК с Сабонисом в ПО. А Индиана бодро начала, потом после травмы Халибертона упала вниз, потом Халибертон вернулся, но Индиана вверх так и не поднялась.
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gangstarr
Ответ кандид
Важно, чтобы менеджмент смог подобрать к Тайризу достойных компаньонов. Может получиться интересный проект, ориентированный на атаку. Мечтаю, чтобы через пару-тройку лет в финале Восточной конференции семь матчей зажигали Индиана с Халибертоном и Шарлотт с Ламело.
У Шарлотт слишком плохая организация, им бы хотя бы в плей-офф нормально прорваться, какая уж там борьба за титул
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кандид
Важно, чтобы менеджмент смог подобрать к Тайризу достойных компаньонов. Может получиться интересный проект, ориентированный на атаку. Мечтаю, чтобы через пару-тройку лет в финале Восточной конференции семь матчей зажигали Индиана с Халибертоном и Шарлотт с Ламело.
+1
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j7o
Однозначно нужно продлевать не жалея максималки. Чудесный молодой игрок, вокруг которого нынешней Индиане можно и нужно строить команду
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