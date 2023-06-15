«Индиана» планирует продлить контракт с Тайризом Халибертоном на максимальных условиях

«Индиане» предстоит принять решение о возможном продлении контрактов с разыгрывающим (23 года, 196 см) и форвардом (23 года, 196 см).

Ожидается, что «Пэйсерс» подпишут с Халибертоном продление соглашения на максимальных условиях, сообщает Bleacher Report. Входит ли Несмит в долгосрочные планы клуба, пока неизвестно.

В целом, руководство «Индианы» довольно направлением команды и надеется на возвращение в плей-офф в следующем году.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков