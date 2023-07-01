Тайриз Халибертон выложил пост с «Человеком на миллион долларов» после максимального продления с «Пэйсерс»

« » и разыгрывающий (23 года, 196 см) договорились о подписании максимального контракта на 5 лет и 260 миллионов долларов.

Это самая крупная сделка в истории клуба из Индианаполиса и вторая, которая превышает общую сумму в 100 миллионов.

Халибертон отреагировал на событие. Он выложил пост со знаменитым рестлером прошлого по прозвищу «Человек на миллион долларов».

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