Тайриз Халибертон выложил пост с «Человеком на миллион долларов» после максимального продления с «Пэйсерс»

Теги Индиана НБА видео соцсети Тайриз Халибертон Баскетбол

«Индиана» и разыгрывающий Тайриз Халибертон (23 года, 196 см) договорились о подписании максимального контракта на 5 лет и 260 миллионов долларов.

Это самая крупная сделка в истории клуба из Индианаполиса и вторая, которая превышает общую сумму в 100 миллионов.

Халибертон отреагировал на событие. Он выложил пост со знаменитым рестлером прошлого по прозвищу «Человек на миллион долларов».

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2 комментария

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Свежий
Также он мог выложить фото/видео "автобусиков" Пригожина 💸
+2
0
+2
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DENBO
Так выглядит истерический смех Скотти Пиппена, когда он увидел контракты Бэйна, Гранта и Халибертона)
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0
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