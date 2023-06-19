«Индиана» проявляет интерес к Харрисону Барнсу

Теги Индиана Рик Карлайл Сакраменто НБА Харрисон Барнс Тайриз Халибертон Марк Стейн Баскетбол

«Индиана» интересуется форвардом «Сакраменто» Харрисоном Барнсом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Источники в лиге сообщают, что «Пэйсерс» проявляют интерес к будущему свободному агенту «Кингз» Харрисону Барнсу, по крайней мере, частично благодаря двум довольно известным сторонником Барнса в организации: разыгрывающему Тайризу Халибертону (который играл с Барнсом в «Сакраменто») и тренеру «Пэйсерс» Рику Карлайлу (под руководством которого Барнс играл в «Далласе»).

Хотя возвращение в «Сакраменто» не было полностью исключено, по словам одного источника, близкого к этому процессу, Барнс действительно является кандидатом на смену команды в это межсезонье», – пишет Стейн в своем блоге.

31-летний баскетболист станет свободным агентом в июле. В сезоне-2022/23 Барнс набирал в среднем 15 очков и 4,5 подбора, реализуя 47,3% бросков с игры и 37,4% из-за дуги.

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1 комментарий

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Tim Timson
а Хилда куда, а Нвору?)
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