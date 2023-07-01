« » и разыгрывающий (23 года, 196 см) договорились о подписании максимального контракта на 5 лет и 260 миллионов долларов.

Это самая крупная сделка в истории клуба из Индианаполиса и вторая, которая превышает общую сумму в 100 миллионов.

Сезон-23/24 Тайриз отыграет на контракте новичка, он получит 5,8 миллиона. После этого новое соглашение вступит в силу.

Халибертон стал игроком «Пэйсерс» по ходу сезона-21/22 в результате обмена из «Сакраменто». В минувшем розыгрыше НБА он набирал 20,7 очка, 3,7 подбора, 10,4 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

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