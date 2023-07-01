«Индиана» и Тайриз Халибертон договорились о максимальном контракте на 5 лет и 260 млн долларов

Теги переходы Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

«Индиана» и разыгрывающий Тайриз Халибертон (23 года, 196 см) договорились о подписании максимального контракта на 5 лет и 260 миллионов долларов.

Это самая крупная сделка в истории клуба из Индианаполиса и вторая, которая превышает общую сумму в 100 миллионов.

Сезон-23/24 Тайриз отыграет на контракте новичка, он получит 5,8 миллиона. После этого новое соглашение вступит в силу.

Халибертон стал игроком «Пэйсерс» по ходу сезона-21/22 в результате обмена из «Сакраменто». В минувшем розыгрыше НБА он набирал 20,7 очка, 3,7 подбора, 10,4 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

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9 комментариев

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Максим Макеев
нафранчайзил
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Трей
50 в год. К этим суммам невозможно привыкнуть
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xamer 9
Ответ Lokomotiv__1992
Индиане повезло получить этого парня отдав всего-то Сабониса) он уже прямо сейчас лучше Саба и ценнее .. Чел все умеет и только будет лучше , один из лучших игроков в НБа в будущем
Обмен САК и Инди был скорее выигрышным для обеих команд.
+7
-1
+6
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Lokomotiv__1992
Индиане повезло получить этого парня отдав всего-то Сабониса) он уже прямо сейчас лучше Саба и ценнее .. Чел все умеет и только будет лучше , один из лучших игроков в НБа в будущем
+8
-3
+5
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phx13
Это при условии, что он в All-NBA попадет, я правильно понял?
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kolyan#15
205.9 вообще-то
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Потолковый Лампонюх™
Лето 2016 года вернулось...
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C4clutch
Ответ phx13
Это при условии, что он в All-NBA попадет, я правильно понял?
При условии, что он попадет в любую из трех команд All-Nba, либо получит DPOY, либо получит MVP в сезоне 2023-2024, то есть до вступления нового контракта в силу.
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C4clutch
Ответ Потолковый Лампонюх™
Лето 2016 года вернулось...
Это стандартное продление назначенного новичка на 25%-30% от потолка. Просто потолок очень сильно вырос.
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