«Уникаха» выиграла у «Валенсии» борьбу за Тайсона Картера

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Атакующий защитник «Зенита» Тайсон Картер (24 года, 193 см) близок к переходу в «Уникаху».

По информации Home Of Glory, «Уникаха» опередила в борьбе за игрока другой испанский клуб, «Валенсию».

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассчитывает сохранить Картера, отправив его в аренду на следующий сезон.

Тайсон перешел в «Зенит» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.

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