Миндаугас Кузминскас может перейти в «Будучность»

Черногорская «Будучность» ведет переговоры с форвардом Миндаугасом Кузминскасом (32 года, 206 см), пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.
Ранее сообщалось, что литовский баскетболист входит в сферу интересов «Панатинаикоса» и «Црвены Звезды».
В прошлом сезоне форвард выступал за «Зенит», но в апреле договорился о расторжении контракта с клубом.
Кузминскас провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.
В следующем сезоне «Будучность» выступит в Еврокубке.
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