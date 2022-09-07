Миндаугас Кузминскас может перейти в «Будучность»

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Черногорская «Будучность» ведет переговоры с форвардом Миндаугасом Кузминскасом (32 года, 206 см), пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что литовский баскетболист входит в сферу интересов «Панатинаикоса» и «Црвены Звезды».

В прошлом сезоне форвард выступал за «Зенит», но в апреле договорился о расторжении контракта с клубом.

Кузминскас провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.

В следующем сезоне «Будучность» выступит в Еврокубке.

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