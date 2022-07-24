«Црвена Звезда» ведет переговоры с Ненадом Димитриевичем

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Разыгрывающий «Валенсии» Ненад Димитриевич (24 года, 187 см) может перейти в «Црвену Звезду».

По информации инсайдера Луки Д’Алессандро, в данный момент сербский клуб ведет переговоры с македонским баскетболистом.

Димитриевич стал игроком «Валенсии» прошлым летом, подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 5,5 очка и 3,9 передачи.

Испанская команда примет участие в новом сезоне Евролиги.

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