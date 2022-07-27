УНИКС интересуется Ненадом Димитриевичем

Разыгрывающий «Валенсии» Ненад Димитриевич (24 года, 187 см) входит в сферу интересов .

По информации инсайдера Луки Д’Алессандро, казанский клуб сделал предложение об аренде македонского баскетболиста, но получил отказ.

Димитриевич стал игроком «Валенсии» прошлым летом, подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 5,5 очка и 3,9 передачи.

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