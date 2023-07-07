Тре Мэнн и Усман Дженг набрали на двоих 45 очков в матче Летней лиги с «Сиксерс»

Теги Филадельфия НБА видео Оклахома-Сити Летняя лига НБА Тре Мэнн Усман Дженг Баскетбол

Игроки «Оклахомы» Тре Мэнн и Усман Дженг помогли команде помогли команде одержать победу в матче Летней лиги с «Филадельфией» (100:91).

Мэнн и Дженг набрали на двоих 45 очков.

В активе Тре 23 очка, 8 подборов и 5 передач при 7 из 15 с игры, на счету Усмана 22 очка, 10 подборов, 3 передачи и 3 перехвата при 10 из 12 с игры.

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