Григорий Шуховцов продолжит выступать за «Локомотив-Кубань»
«Локомотив-Кубань» и центровой Григорий Шуховцов (40 лет, 211 см) продолжат сотрудничество в сезоне-23/24.
Для Шуховцова предстоящий сезон будет восьмым в составе «Локо».
В минувшем розыгрыше Григорий 15 матчей за «СШОР-Локомотив-Кубань», набирая в них в среднем 7,1 очка, 4,9 подбора и 0,8 блок-шота. Весеннюю часть сезона Шуховцов отыграл за основную команду.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
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