Григорий Шуховцов продолжит выступать за «Локомотив-Кубань»

Теги переходы Локомотив-Кубань Григорий Шуховцов Единая лига ВТБ Баскетбол

«Локомотив-Кубань» и центровой Григорий Шуховцов (40 лет, 211 см) продолжат сотрудничество в сезоне-23/24.

Для Шуховцова предстоящий сезон будет восьмым в составе «Локо».

В минувшем розыгрыше Григорий 15 матчей за «СШОР-Локомотив-Кубань», набирая в них в среднем 7,1 очка, 4,9 подбора и 0,8 блок-шота. Весеннюю часть сезона Шуховцов отыграл за основную команду. 

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