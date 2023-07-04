Григорий Шуховцов продолжит выступать за «Локомотив-Кубань»

« ив-Кубань» и центровой (40 лет, 211 см) продолжат сотрудничество в сезоне-23/24.

Для Шуховцова предстоящий сезон будет восьмым в составе «Локо».

В минувшем розыгрыше Григорий 15 матчей за «СШОР-Локомотив-Кубань», набирая в них в среднем 7,1 очка, 4,9 подбора и 0,8 блок-шота. Весеннюю часть сезона Шуховцов отыграл за основную команду.

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