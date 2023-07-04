Бронни Джеймса и Шарифа О’Нила не пустили на вечеринку Saweetie

Теги Леброн Джеймс Шакил О′Нил НБА фото Бронни Джеймс Шариф О’Нил Баскетбол

Бронни Джеймса, сына суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, и Шарифа О’Нила, сына легенды НБА Шакила О’Нила, не пропустили на вечеринку по случаю дня рождения рэп-исполнительницы Saweetie, сообщает TMZ Sports.

18-летний Бронни, который в этом году поступил в Университет Южной Калифорнии, и его 23-летний приятель Шариф, выступающий в G-лиге, в понедельник вечером подошли к лос-анджелесскому ночному клубу Poppy и попытались зайти через парадную дверь, но молодым людям было отказано.

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9 комментариев

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pele_kan
не фартануло на папкиных фамилиях выехать)
+12
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+12
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Tim Timson
Ответ pele_kan
не фартануло на папкиных фамилиях выехать)
да оделись как торчки, ещё и кореша в шортах зацепили)
+6
-1
+5
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Dimson
Saweetie - это как Соитие?
+4
-1
+3
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Хомяк Бу
Кто эти парни и почему о них пишут на этом музыкальном сайте?
+3
0
+3
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Tim Timson
бичуганы)
+2
0
+2
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Abdulla
Ответ Хомяк Бу
Кто эти парни и почему о них пишут на этом музыкальном сайте?
Шариф так-то сын известного рэпера.
Я по МТВ английскому слышал треки его бати ещё в середине 90-х, серьёзно.
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Александр Спирин
Школотроны в ночных клубах это зло.
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Лиллард унижатель!
К звездам надо приходить подготовленными (с)
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