Бронни Джеймса и Шарифа О’Нила не пустили на вечеринку Saweetie

Бронни Джеймса, сына суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, и Шарифа О’Нила, сына легенды НБА Шакила О’Нила, не пропустили на вечеринку по случаю дня рождения рэп-исполнительницы Saweetie, сообщает TMZ Sports.

18-летний Бронни, который в этом году поступил в Университет Южной Калифорнии, и его 23-летний приятель Шариф, выступающий в G-лиге, в понедельник вечером подошли к лос-анджелесскому ночному клубу Poppy и попытались зайти через парадную дверь, но молодым людям было отказано.

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