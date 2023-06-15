Шакил О’Нил: «Джордан – самый неудержимый, Леброн — самый универсальный, Кобе – самый трудолюбивый»
Член Зала славы Шакил О’Нил попытался положить конец спору о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.
«Майкл Джордан был самым неудержимым. Леброн Джеймс — самый универсальный. Кобе Брайант был самым трудолюбивым. Кевин Дюрэнт — самый талантливый скорер. Стефен Карри — лучший снайпер.
Обратите внимание, как я высоко оценил всех, никого не принижая», – написал О’Нил в соцсети.
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
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