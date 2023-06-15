Шакил О’Нил: «Джордан – самый неудержимый, Леброн — самый универсальный, Кобе – самый трудолюбивый»

Член Зала славы ’Нил попытался положить конец спору о том, кто является величайшим игроком в истории .

« был самым неудержимым. — самый универсальный. Кобе Брайант был самым трудолюбивым. Кевин Дюрэнт — самый талантливый скорер. — лучший снайпер.

Обратите внимание, как я высоко оценил всех, никого не принижая», – написал О’Нил в соцсети.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича