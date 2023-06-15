Шакил О’Нил: «Джордан – самый неудержимый, Леброн — самый универсальный, Кобе – самый трудолюбивый»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Кевин Дюрэнт фото Стефен Карри Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил попытался положить конец спору о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.

«Майкл Джордан был самым неудержимым. Леброн Джеймс — самый универсальный. Кобе Брайант был самым трудолюбивым. Кевин Дюрэнт — самый талантливый скорер. Стефен Карри — лучший снайпер.

Обратите внимание, как я высоко оценил всех, никого не принижая», – написал О’Нил в соцсети.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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9 комментариев

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Bartez1986
но никто из этих людей, в отличие от Таунса, не изменил баскетбол
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omega pepega
Шакил О’Нил - самый доминирующий
+14
-1
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Vyacheslav301184
Наконец то мы услышали самый адекватный ответ на вопрос «кто самый-самый..?»
+5
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Локоть Артеста
Шакил: Джавейл МакГи просто Ма бой.
+2
0
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Light Yagami
Ответ omega pepega
Шакил О’Нил - самый доминирующий
Рон Артэст – самый миролюбивый.
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Freddy Durst
браво
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8w6sxy5f6x
Паровозик, который смог) (максимально миролюбиво к поклонникам любого из названных)
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