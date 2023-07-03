«Кливленд» готов обменять Джарретта Аллена

Теги возможные переходы Кливленд НБА Джарретт Аллен Марк Стейн Баскетбол

«Кливленд» открыт к предложениям по центровому Джарретту Алену, передает инсайдер Марк Стейн.

«На этой неделе появились некоторые слухи, что «Кливленд» намного серьезнее готов к обмену Джарретта Аллена, чем кажется со стороны: он неудачно проявил себя в серии с «Нью-Йорком», – пишет Стейн.

«Кавс» уступили «Никс» в первом раунде плей-офф (1-4).

Показатели Аллена: 9,4 очка и 7,4 подбора при 61,1% с игры.

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9 комментариев

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Сергей Орлов
Одна неудачная серия – надо менять. Гении просто.
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Artur Prokopchuk
Это понятно. Когда в серии с Никс две башни в лице Аллена и Мобли полностью проиграли подборы на обеих щитах, то кого-то лучше обменять.
В Мобли еще верят, поэтому Аллена можно на выход
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ГРУПА ЗИСК
Да ну нафиг, похоже на слухи. Аллен - нормальный центр не за все деньги мира. Контендерам явно нужно подсуетиться если он доступен.
К слову, Оклахоме (хоть и не контендер пока) нужен центровой кровь из носа, а активом что отдать в ответ - хоть попой жуй.
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Южанин78
Аллен на данный момент мой любимый центровой старой формации, но очевидно, что в плей офф против Никс из за таких размеров, они уступили в скорости и поэтому умудрились даже подборы проигрывать. Мне, кажется, он идеально подошёл бы Далласу, только вот что может Даллас дать взамен?
+3
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Дмитрий Касьянов
Самое интересное, что прямо сейчас Аллен явно сильно на мой взгляд в моменте. Но у Мобли звездный потенциал и разумно верят в него больше
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сейяр снайпер
Ответ Южанин78
Аллен на данный момент мой любимый центровой старой формации, но очевидно, что в плей офф против Никс из за таких размеров, они уступили в скорости и поэтому умудрились даже подборы проигрывать. Мне, кажется, он идеально подошёл бы Далласу, только вот что может Даллас дать взамен?
А у них мало что есть..
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