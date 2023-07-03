«Кливленд» готов обменять Джарретта Аллена

« » открыт к предложениям по центровому Джарретту Алену, передает инсайдер Марк Стейн.

«На этой неделе появились некоторые слухи, что «Кливленд» намного серьезнее готов к обмену , чем кажется со стороны: он неудачно проявил себя в серии с «Нью-Йорком», – пишет Стейн.

«Кавс» уступили «Никс» в первом раунде плей-офф (1-4).

Показатели Аллена: 9,4 очка и 7,4 подбора при 61,1% с игры.

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023