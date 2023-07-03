«Кливленд» готов обменять Джарретта Аллена
«Кливленд» открыт к предложениям по центровому Джарретту Алену, передает инсайдер Марк Стейн.
«На этой неделе появились некоторые слухи, что «Кливленд» намного серьезнее готов к обмену Джарретта Аллена, чем кажется со стороны: он неудачно проявил себя в серии с «Нью-Йорком», – пишет Стейн.
«Кавс» уступили «Никс» в первом раунде плей-офф (1-4).
Показатели Аллена: 9,4 очка и 7,4 подбора при 61,1% с игры.
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К слову, Оклахоме (хоть и не контендер пока) нужен центровой кровь из носа, а активом что отдать в ответ - хоть попой жуй.