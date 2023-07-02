Тай Джером продолжит карьеру в «Кливленде»

Теги переходы Кливленд Голден Стэйт НБА Тай Джером Баскетбол

«Кливленд» заключил двухлетнее соглашение на 5 млн долларов атакующим защитником Таем Джеромом (25 лет, 196 см).

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Прошлый сезон Джером провел в составе «Голден Стэйт».

В 45 матчах за команду защитник набирал в среднем 6,9 очка и 3 передачи при 48,8% с игры и 38,9% из-за дуги.

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2 комментария

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ivan petrov
Это чё? Необходимый растягивающий снайпер?
+2
0
+2
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Поникший Руй
Ответ ivan petrov
Это чё? Необходимый растягивающий снайпер?
Это создатель камбеков, но не для Кливленда
0
0
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