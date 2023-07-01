«Юта» обменяет Дэмиана Джонса в «Кливленд»

Теги переходы Кливленд Юта Дэмиан Джонс Баскетбол

«Юта» обменяет центрового Дэмиана Джонса (28 лет, 211 см) в «Кливленд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее Джонс воспользовался опцией продления контракта на сезон-2023/24, за который он заработает 2,58 миллиона долларов.

Джонс перешел в «Юту» из «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена перед февральским дедлайном. По итогам сделки с «Ютой» и «Миннесотой» «Лейкерс» приобрели Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.

В 19 матчах за «Юту» центровой набирал в среднем 4,6 очка и 3,5 подбора.

Джонс является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018).

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