«Юта» обменяет Дэмиана Джонса в «Кливленд»
«Юта» обменяет центрового Дэмиана Джонса (28 лет, 211 см) в «Кливленд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее Джонс воспользовался опцией продления контракта на сезон-2023/24, за который он заработает 2,58 миллиона долларов.
Джонс перешел в «Юту» из «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена перед февральским дедлайном. По итогам сделки с «Ютой» и «Миннесотой» «Лейкерс» приобрели Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.
В 19 матчах за «Юту» центровой набирал в среднем 4,6 очка и 3,5 подбора.
Джонс является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018).
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