Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился информацией о ситуации разыгрывающего , которого обменяют в из « » в « ».

Журналист рассказал о возможном переходе Пола в «Мемфис», который начнет сезон без дисквалифицированного на 25 матчей плеймейкера .

«Я спросил у людей в лиге, хочет ли Крис переходить в команду, которая отчаянно нуждается в первом номере на фоне ситуации с Морэнтом, хочет ли он стать ментором для их молодежи?

Судя по ответу, переход Пола в « » маловероятен», – заявил Лоу.

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