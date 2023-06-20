Обозреватель Зак Лоу: «Переход Криса Пола в «Мемфис» маловероятен»

Теги Мемфис Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Джа Морэнт Зак Лоу Баскетбол

Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился информацией о ситуации разыгрывающего Криса Пола, которого обменяют в из «Финикса» в «Вашингтон».

Журналист рассказал о возможном переходе Пола в «Мемфис», который начнет сезон без дисквалифицированного на 25 матчей плеймейкера Джа Морэнта.

«Я спросил у людей в лиге, хочет ли Крис переходить в команду, которая отчаянно нуждается в первом номере на фоне ситуации с Морэнтом, хочет ли он стать ментором для их молодежи?

Судя по ответу, переход Пола в «Мемфис» маловероятен», – заявил Лоу.

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