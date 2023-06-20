Крис Пол о Джа Морэнте: «Молодой звезде непросто быть в центре внимания и справляться с давлением»

Разыгрывающий « » прокомментировал ситуацию с лидером « » , который дважды демонстрировал оружие в соцсетях и получал дисквалификации.

«Это какое-то безумие, потому что я большой поклонник Джа. Он посетил мой баскетбольный лагерь, когда еще учился в колледже. Он приехал в лагерь, никто толком не знал, кто он такой. Зато после лагеря все знали, кто он такой. Вот тогда все и началось.

Что я могу сказать о Джа, имея столь солидный опыт в НБА и поработав на посту президента профсоюза, так это то, что все, что вы, ребята, говорите, вполне реально. Молодой звезде непросто быть в центре внимания и справляться с давлением. Но все происходит так быстро», – заявил Пол,

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