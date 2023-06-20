Крис Пол о Джа Морэнте: «Молодой звезде непросто быть в центре внимания и справляться с давлением»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал ситуацию с лидером «Мемфиса» Джа Морэнтом, который дважды демонстрировал оружие в соцсетях и получал дисквалификации.
«Это какое-то безумие, потому что я большой поклонник Джа. Он посетил мой баскетбольный лагерь, когда еще учился в колледже. Он приехал в лагерь, никто толком не знал, кто он такой. Зато после лагеря все знали, кто он такой. Вот тогда все и началось.
Что я могу сказать о Джа, имея столь солидный опыт в НБА и поработав на посту президента профсоюза, так это то, что все, что вы, ребята, говорите, вполне реально. Молодой звезде непросто быть в центре внимания и справляться с давлением. Но все происходит так быстро», – заявил Пол,
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Что за лицемерие, о каком давлении и волнении они все говорят? На всех этих видео и фото видно, что Джа чисто кайфует с дружбанами, а что там о нем подумают его наоборот мало колышет: это будет потом, завтра, если вообще будет. Там мировосприятие сейчас такое, что "я звезда, я личность, а мнение остальных мне побоку, творю, что хочу". Инфантильная тупость - и только. Нет там никакого давления в башке, кроме внутричерепного)