Крис Пол о Джа Морэнте: «Молодой звезде непросто быть в центре внимания и справляться с давлением»

Теги Мемфис Крис Пол Финикс НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал ситуацию с лидером «Мемфиса» Джа Морэнтом, который дважды демонстрировал оружие в соцсетях и получал дисквалификации.

«Это какое-то безумие, потому что я большой поклонник Джа. Он посетил мой баскетбольный лагерь, когда еще учился в колледже. Он приехал в лагерь, никто толком не знал, кто он такой. Зато после лагеря все знали, кто он такой. Вот тогда все и началось.

Что я могу сказать о Джа, имея столь солидный опыт в НБА и поработав на посту президента профсоюза, так это то, что все, что вы, ребята, говорите, вполне реально. Молодой звезде непросто быть в центре внимания и справляться с давлением. Но все происходит так быстро», – заявил Пол,

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5 комментариев

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Archer_Great
Пошлааа горяченькая.
Что за лицемерие, о каком давлении и волнении они все говорят? На всех этих видео и фото видно, что Джа чисто кайфует с дружбанами, а что там о нем подумают его наоборот мало колышет: это будет потом, завтра, если вообще будет. Там мировосприятие сейчас такое, что "я звезда, я личность, а мнение остальных мне побоку, творю, что хочу". Инфантильная тупость - и только. Нет там никакого давления в башке, кроме внутричерепного)
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ДИКАНЬ
Не давите на пацана, он будет танцевать с пистолетом.. Может это терапия такая?
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pele_kan
ох уж эти бедные молодые звезды... один не справляется с давлением и начинает заедать стресс бургерами, второму приходится защищаться от назойливых поклонников с помощью пистолета. Тяжела и неказиста жизнь молодого баскетболиста.
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Freddy Durst
Отмазывать начинают. Авторитетные голоса сразу же)
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Stephan Carrypenko
Пол что-то знает?) Возможно в Мемфис едет )))
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