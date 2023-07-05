Виктор Вембаньяма должен дебютировать за «Сан-Антонио» в матче Летней лиги с «Шарлотт» в пятницу
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма, как ожидается, дебютирует за «Сан-Антонио» в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против «Шарлотт», который состоится в пятницу.
19-летний Вембаньяма не участвует в Летней лиге Сакраменто, где «Сперс» проводят две игры. При этом француз тренируется вместе с командой.
Во встрече с «Хорнетс» Вембаньяма может сойтись со вторым номером драфта Брэндоном Миллером.
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