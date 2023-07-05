Первый номер драфта-2023 , как ожидается, дебютирует за « » в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против « », который состоится в пятницу.

19-летний Вембаньяма не участвует в Летней лиге Сакраменто, где «Сперс» проводят две игры. При этом француз тренируется вместе с командой.

Во встрече с «Хорнетс» Вембаньяма может сойтись со вторым номером драфта .

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