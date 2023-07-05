Виктор Вембаньяма должен дебютировать за «Сан-Антонио» в матче Летней лиги с «Шарлотт» в пятницу

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Брэндон Миллер Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма, как ожидается, дебютирует за «Сан-Антонио» в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против «Шарлотт», который состоится в пятницу.

19-летний Вембаньяма не участвует в Летней лиге Сакраменто, где «Сперс» проводят две игры. При этом француз тренируется вместе с командой.

Во встрече с «Хорнетс» Вембаньяма может сойтись со вторым номером драфта Брэндоном Миллером.

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4 комментария

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Misson
Ответ Stranfio
Ждем, интересно глянуть сколько наберет, хоть и на маленькие минуты как я понял выйдет.
Выйдет на 22 - 24 мин. Наберет 15 - 17 очков, сделает 9 подборов, поставит 2-3 блока, сделает 1 перехват.
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Stranfio
Ждем, интересно глянуть сколько наберет, хоть и на маленькие минуты как я понял выйдет.
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xamer 9
Ответ Misson
Выйдет на 22 - 24 мин. Наберет 15 - 17 очков, сделает 9 подборов, поставит 2-3 блока, сделает 1 перехват.
Если ничего из этого не совпадет - признаете, что Ванга из вас не очень и перестанете делать ставки на спорт?)
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Misson
Ответ xamer 9
Если ничего из этого не совпадет - признаете, что Ванга из вас не очень и перестанете делать ставки на спорт?)
Ставками давно не увлекаюсь. А стат.прогноз делаю, беря за основу средние показатели Вембаньямы по сезону и ориентируясь на вчерашние показатели Чета Холмгрена в летней лиге. Он отбегал 29 минут, набрал 15 очков, сделал 9 подборов, поставил 4 блока и сделал 2 перехвата. Я думаю, что Виктору сразу 29 минут давать не будут, дадут от 20 до 25 минут на площадке, а за это время он наберет примерно столько же очков, подборов, ну и для подстраховки я снизил на 1 количество блоков и перехватов. Так что тут не вангование, а вполне рациональный и статистически объяснимый прогноз. Причем очков Вемби может набрать и больше, если будет тренерская установка больше задействовать его в атаке. У Виктора ведь процент реализации штрафных выше 84%, что дает ему хорошую возможность набирать много легких очков со штрафных.
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