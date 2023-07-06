«Финал четырех» внутрисезонного турнира НБА состоится 7 и 9 декабря в Лас-Вегасе

«Финал четырех» нового внутрисезонного турнира НБА пройдет 7 и 9 декабря в Лас-Вегасе, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Статистика и результаты матчей будут входить в статистику регулярного чемпионата, за исключением финальной встречи турнира, сообщает инсайдер.

Полная информация о соревновании – включая распределение по группам – будет представлена в субботу вечером в Лас-Вегасе в эфире программы NBA Today, пишет ESPN со ссылкой на источник в лиге. В трансляции примут участие комиссионер лиги , первые номера драфта («Сан-Антонио»), («Орландо») и («Детройт»), а также все звездные защитники («Миннесота») и Трэй Янг («Атланта»).

Напомним, в турнире команды примут участие в групповом этапе, который будет состоять из шести групп – по три на каждую конференцию – и будут распределены случайным образом на основании процента побед в предыдущем сезоне.

Каждая команда проведет по четыре игры в своей группе: шесть победителей выйдут в плей-офф, а также две «уайлд-кард», которые закончат с лучшим процентом побед и не первыми в своих группах.

Игры плей-офф будут проходить в формате до одной победы.

Сильвер на протяжении последних нескольких лет настаивал на введении внутрисезонного турнира, и он часто сравнивал понятие турнира с тем, что обычно наблюдается в европейском футболе.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023