«Портленд» подписал Джона Батлера

« » заключил двустороннее соглашение с центровым Джоном Батлером (20 лет, 216 см).

Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Батлер принял участие в 19 матчах прошедшего сезона НБА, проводя 11,6 минуты на паркете.

В G-лиге показатели бигмэна составили 8,3 очка, 4 подбора и 3,2 блок-шота за 23,6 минуты (6 матчей).

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