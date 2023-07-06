«Портленд» подписал Джона Батлера

Теги переходы Портленд НБА Джон Батлер Баскетбол

«Портленд» заключил двустороннее соглашение с центровым Джоном Батлером (20 лет, 216 см).

Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Батлер принял участие в 19 матчах прошедшего сезона НБА, проводя 11,6 минуты на паркете.

В G-лиге показатели бигмэна составили 8,3 очка, 4 подбора и 3,2 блок-шота за 23,6 минуты (6 матчей).

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11 комментариев

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Дмитрий Куркаев
Л: я хочу играть с Батлером!
П: у нас есть Батлер дома
Батлер дома:
+29
0
+29
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kondratiy
Если Лилларда не отпускают к Батлеру, то Батлер приходит к Лилларда)
+11
0
+11
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SamArus51
Эх, все шутки пошутили(((
+10
0
+10
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Дмитрий Куркаев
Л: я хочу играть с Батлером! П: у нас есть Батлер дома Батлер дома:
Ну или вот это, популярное)
-Дейм, мы купили Батлера
-Правда? Тогда я остаюсь.
-Да, но есть один нюанс...
+8
0
+8
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Sa|\/|aeL
Когда хотел бы Батлера, но есть вариант только с Джоном
+5
-1
+4
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DeX
Портленд, это не тот Батлер!
+5
-1
+4
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Tim Timson
месть Портленда ужасна)
+2
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+2
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Александр Земский
Заживем теперь)
0
0
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scorp19
Показалось
+1
-1
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Abdulla
Мне больше понравились габариты:
216 см.
79 кг.

Я вешу 79 кг. при росте 180. И я совсем не толстый, а, скорее, ближе к худому.
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