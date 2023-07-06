«Портленд» подписал Джона Батлера
«Портленд» заключил двустороннее соглашение с центровым Джоном Батлером (20 лет, 216 см).
Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
Батлер принял участие в 19 матчах прошедшего сезона НБА, проводя 11,6 минуты на паркете.
В G-лиге показатели бигмэна составили 8,3 очка, 4 подбора и 3,2 блок-шота за 23,6 минуты (6 матчей).
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П: у нас есть Батлер дома
Батлер дома:
-Дейм, мы купили Батлера
-Правда? Тогда я остаюсь.
-Да, но есть один нюанс...
216 см.
79 кг.
Я вешу 79 кг. при росте 180. И я совсем не толстый, а, скорее, ближе к худому.