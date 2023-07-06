Ограниченно свободный агент (26 лет, 196 см) подписал предложение « » на 3 года и 33 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники из лиги.

У « » есть 24 часа, чтобы повторить оффершит.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном.

В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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