Матисс Тайбулл подписал оффершит «Далласа» на 3 года и 33 млн долларов

Теги возможные переходы Даллас Портленд НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

Ограниченно свободный агент Матисс Тайбулл (26 лет, 196 см) подписал предложение «Далласа» на 3 года и 33 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники из лиги.

У «Портленда» есть 24 часа, чтобы повторить оффершит.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном.

В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.

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4 комментария

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SVR55
Сююююда его, Техасская банда ждет пополнение. Пончич явно будет доволен межсезоньем
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Ernyko
Защита есть и это главное для Далласа на данном этапе
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Сергей Мирный
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Не ну если Портленд повторит предложение, Дончич останется без сторожевой овчарки. Обидно. Финни-Смита ещё б вернуть б
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seabyryak
Ответ Сергей Мирный
Не ну если Портленд повторит предложение, Дончич останется без сторожевой овчарки. Обидно. Финни-Смита ещё б вернуть б
Лайвли+Проспер и думаю договорятся, максимум пик 2 раунда докинуть. И вин вин.
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