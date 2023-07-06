Малакай Брэнэм и Джулиан Шэмпени набрали в сумме 60 очков в матче Летней лиги с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА видео Малакай Брэнэм Джулиан Шэмпени Баскетбол

Защитник Малакай Брэнэм и форвард Джулиан Шэмпени помогли «Сан-Антонио» добыть вторую победу в матче Летней лиги НБА против «Лейкерс» (109:99).

Брэнэм и Шэмпени набрали в сумме 60 очков.

На счету защитника 32 очка и 5 подборов при 12 из 24 с игры и 5 из 5 с линии.

Шэмпени набрал 28 очков, сделал 5 подборов и 2 блок-шота (8 из 17 с игры, 7 из 7 штрафных бросков).

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6 комментариев

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Трей
Ответ Рахон Р.
Виктор первые матчи ЛЛ пропускает, дебютирует на следующей неделе.
Вроде послезавтра должен дебютировать
+1
0
+1
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ПП ПП
А как же Виктор?
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0
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Рахон Р.
Ответ ПП ПП
А как же Виктор?
Виктор первые матчи ЛЛ пропускает, дебютирует на следующей неделе.
0
0
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Мурзин Ринат
Ответ Рахон Р.
Виктор первые матчи ЛЛ пропускает, дебютирует на следующей неделе.
Свои царские 7+7 сделает
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Рахон Р.
Ответ Трей
Вроде послезавтра должен дебютировать
А, ну ещё лучше.
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Рахон Р.
Ответ Мурзин Ринат
Свои царские 7+7 сделает
Да там такой уровень, что если его по минутам не будут ограничивать, он и сорокет набьёт. Позавчера Барлоу мидрейнджи наваливал, что твой Дюрэнт. Но, я думаю, много времени ему не дадут в первой игре.
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