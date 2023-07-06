Малакай Брэнэм и Джулиан Шэмпени набрали в сумме 60 очков в матче Летней лиги с «Лейкерс»

Защитник Малакай Брэнэм и форвард Джулиан Шэмпени помогли « » добыть вторую победу в матче Летней лиги против « » (109:99).

Брэнэм и Шэмпени набрали в сумме 60 очков.

На счету защитника 32 очка и 5 подборов при 12 из 24 с игры и 5 из 5 с линии.

Шэмпени набрал 28 очков, сделал 5 подборов и 2 блок-шота (8 из 17 с игры, 7 из 7 штрафных бросков).

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