Малакай Брэнэм и Джулиан Шэмпени набрали в сумме 60 очков в матче Летней лиги с «Лейкерс»
Защитник Малакай Брэнэм и форвард Джулиан Шэмпени помогли «Сан-Антонио» добыть вторую победу в матче Летней лиги НБА против «Лейкерс» (109:99).
Брэнэм и Шэмпени набрали в сумме 60 очков.
На счету защитника 32 очка и 5 подборов при 12 из 24 с игры и 5 из 5 с линии.
Шэмпени набрал 28 очков, сделал 5 подборов и 2 блок-шота (8 из 17 с игры, 7 из 7 штрафных бросков).
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